L’importanza della sinergia tra comunità per minori, enti e associazioni del territorio

Si è svolta qualche sera fa un incontro conviviale alla “Casa di Lele”, la comunità per minori di San Lorenzo. Il responsabile Giovanni Ruggiero e gli educatori hanno invitato tutti coloro che in questo anno hanno mostrato vicinanza alla struttura, donando il proprio tempo, il proprio impegno, la loro energia, la propria competenza a favore dei ragazzi ospiti della comunità.

La “Casa di Lele” della Società Cooperativa Sociale Coopservizi Group Fvg di Udine, è presente a Vasto da 3 anni, è in contatto con i tribunali dei minori del centro Italia e i servizi sociali del ministero e si rivolge a ragazzi adolescenti di sesso maschile, tra i 10 e i 18 anni e giovani fino ai 25 anni in condizione di disagio che provengono sia dal civile che dal penale. Per il momento sono tre i ragazzi seguiti che vengono da Roma e da Chieti. La finalità della struttura è quella di fornire gli strumenti per acquisire competenze da spendere nella vita lavorativa per una vita migliore.

Durante l’evento Giovanni Ruggiero ha ringraziato la comunità di Vasto in maniera specifica tutti coloro, persone, enti, associazioni, che hanno mostrato vicinanza con tante modalità diverse, con donazione di oggetti, viveri, di servizi o ospitando i ragazzi come volontari: Associazione Vigili del Fuoco in Congedo, Il Recinto di Michea, Albert Fashion Abbigliamento uomo, Coldiretti, G Stylist, Eurospar, Centro Sociale Ginnico Vastola, Scuola di Formazione Anbeca, Consulta Giovanile, Progetto Giovani, Soc. Naz. Salvamento Vasto, Avv. Licia Fioravante, Farmacia Pietrocola, Vita felice Onlus, Amici di Poldo, Associazione “Un Buco nel Tetto”, odv Ricoclaun.