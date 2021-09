Sportello di Ascolto e Distribuzione vestiario, martedì il taglio del nastro

E' in programma martedì 14 settembre, alle ore 17, presso il Chiostro della Curia Arcivescovile al centro di Vasto, l'inaugurazione dello Sportello di Ascolto 'Patris Corde' e dello Sportello di Distribuzione Vestiario 'Il Mantello di San Martino'.

Sarà presente l'Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, Monsignor Bruno Forte.

Ad attivarsi la stessa Diocesi, la Caritas Diocesana e l'associazione di promozione sociale 'Collegio Istonio'.

Gli sportelli saranno gestiti da volontari e seguiranno questi orari di apertura:

Sportello di Ascolto in via Vescovado 3 il secondo e quarto venerdì del mese dalle 15,30 alle 18

Sportelli di Distribuzione Vestiario in via Luigi Marchesani 32 il lunedì dalle 15,30 alle 18 per la raccolta degli indumenti ed il venerdì dalle 15,30 alle 18 per la consegna.

Nel video di Nicola Cinquina (MisericordiaTV) la presentazione di Don Nicola Fioriti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/X6JdzFGeChM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>