Il ruolo prezioso del Volontariato: l'incontro ai Giardini d’Avalos

Nella bellissima cornice dei Giardini d’Avalos di Vasto, ieri sera il Volontariato è salito sul palco da protagonista per raccontare l’impegno, la passione, l’attenzione verso tante tematiche legate al mondo del terzo settore della nostra città. Associazioni fatte da persone speciali, che donano il proprio tempo libero, non perché non hanno niente da fare, anzi, ma perché sentono l’esigenza di donarsi per il bene comune. Hanno espresso le proprie peculiarità, ma anche la rete di amicizia e di impegno, che sono una vera forza per il nostro territorio. I due progetti regionali sul Volontariato nell’alto Vastese e PerTeinVolo hanno visto la realizzazione di rete sinergiche proficue ma anche l’ampiamento delle relazioni per attivarsi tutti insieme per un fine comune, come per esempio negli interventi di riqualificazione della pista di pattinaggio con il grande coinvolgimento dei volontari, delle famiglie e soprattutto dei bambini. E’ la Ricoclaun l’associazione capofila di tante iniziative, insieme all’Avis Vasto, Admo Abruzzo, Anffas Vasto, Associazione Un Buco nel Tetto, Circolo Fir Cb San Vitale, Amici di Zampa, Lory a Colori, Avi Alzheimer Vasto, Vigili del Fuoco in congedo, Amici della Casa di Sant’Onofrio. Associazioni con finalità completamente diverse che in questi anni hanno avuto modo di collaborare, di creare bellezza e valore.

Il presidente del Csv Abruzzo, Casto Di Bonaventura e Fabio Travaglini della Pmi Services hanno evidenziato come il volontariato è sempre di più una risorsa importantissima per il nostro territorio e per chi lo vive e, quando fa rete, diventa un motore di idee e progetti sempre nuovi. La preziosa presenza della giornalista Tiziana Smargiassi, come moderatrice, ha arricchito la serata insieme a tanti video dei progetti regionali realizzati da Vincenzo Scardapane e alla partecipazione del giovane pianista, di grande talento, Emanuele Santoro.

Sono già in fermento nuove idee, nuove collaborazioni, nuove sinergie per promuovere ancora di più il volontariato e le loro preziose azioni nel territorio.