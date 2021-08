Grande successo il dono di parrucche a donne oncologiche da parte dell’associazione Lory a Colori

L’associazione di volontariato Lory a Colori, nata nel ricordo di Loredana Fornaro, promuove tante iniziative per essere sempre più vicina ai pazienti affetti da malattie oncologiche, ma anche per informare e sensibilizzare nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura. Sta avendo sempre più successo in questo periodo, grazie al semplice passa parola, un progetto veramente importante, quello di donare i propri capelli per partecipare alla donazione delle parrucche per donne oncologiche del territorio. La presidente di Lory a Colori, Monica Marinari, dice che stanno ricevendo da tutt’Italia trecce di capelli e tantissimi sono i parrucchieri convenzionati, non solo a San Salvo e Vasto, ma anche nel Molise e in altre città dell’Abruzzo.

Spiega Monica Marinari che bastano anche solo 20 cm di capelli. I capelli possono essere anche tinti, legati a trecce o a ciocche. Chi vuole aderire all’iniziativa può contattare l’associazione per sapere qual è il parrucchiere più vicino che può offrire anche il taglio gratuito. Sarà poi l’associazione a ritirare le varie trecce e a inviarle nelle ditte convenzionate per parrucche. Sono tante le ragazzine che decidono di donare i propri capelli dopo la comunione, o persone, sia uomini che donne, che sentono l’esigenza di partecipare a questa speciale rete di sensibilità e generosità, in un circolo d’amore. Nella pagina Facebook dell’associazione vengono pubblicate le foto e le storie delle trecce, di tutti coloro che vogliono condividere la storia della loro donazione.

“Il sogno dell’associazione” dice Monica Marinari” è quello di poter comprare tante parrucche e donarle direttamente ai reparti oncologici degli ospedali d’Abruzzo”.

Tanti sono i servizi dedicati a tutti coloro che hanno problemi oncologici: dall’avvocato, a visite specialiste come l’endocrinologo, il nutrizionista, lo psicologo, ma anche al dono di turbanti e cappellini di cotone.

Per maggiori informazioni sull’associazione Lory a Colori e sull’iniziativa si può contattare: SAN SALVO 3343104316; ROSETO DEGLI ABRUZZI 3385619114, Associazione Lory a Colori, Via Giuseppe Saragat 8 San Salvo 66050