Don Massimiliano Civinini : “Campo estivo Agesci Vasto 1 a Vasto non potendo andare in montagna”

“Mentre l’anno scorso a causa della pandemia il campo estivo Agesci Vasto 1 è saltato, quest’anno Don Massimiliano Civinini, parroco dei Salesiani e i responsabili scout hanno voluto sperimentare un campo a Vasto, non potendo andare in montagna come negli anni scorsi. “ Dice Angelo Marzella, uno dei responsabili del campo scout. “I ragazzi sono ospitati dalla comunità dei Salesiani, che hanno messo a loro completa disposizione sia gli spazi interni per dormire e mangiare che quelli esterni dell’oratorio, con la massima attenzione alla normativa anti Covid.”

Don Massimiliano Civinini, nelle vesti di Baloo, l’orso saggio che dà i giusti consigli per la crescita personale, segue la parte spirituale del campo estivo: “Questo è il quarto giorno, è un’esperienza intensa per vivere insieme un momento di serenità, per sognare alla grande, per voler bene agli altri, per voler bene a Dio.”

Fabiana Santicchia, tra i responsabili Agesci, racconta che sono 60 i lupetti coinvolti, hanno dagli 8 agli 11 anni e ci sono con loro una decina tra capi, animatori e vecchi lupi. Il tema quest’anno è : ““Aladin ti fidi di me?” C’è l’ambientazione fantastica di Aladin con la lampada magica, per sottolineare l’importanza della fiducia reciproca. Ogni giorno trattano un argomento alla fiducia, per comprendere come stare insieme con gli altri.

Questa mattina i ragazzi sono andati al Recinto di Michea, ovviamente a piedi, con una sosta ristoratrice alla Villa Comunale di Vasto.