Emma Columbro, presidente Club Rotary di Vasto organizza un evento Live: “Parliamo di donne…iniziamo da noi”, giovedì 29 luglio ore 19,30 Supporter Beach, Live sulla pagina Facebook “Parliamo di noi”

Gli ospiti saranno i Presidenti di 4 Club Rotary – di Vasto, Emma Columbro; Atessa Val di Sangro, Annalisa Antichi; Lanciano Costa dei Trabocchi, Barbara Rosati e Ortona, Adele Primavera, con il focus sull'empowerment delle donne, sulla garanzia del loro accesso all'istruzione, alle risorse, ai servizi e alle pari opportunità nella società, con la convinzione che la diversità, l'equità e l'inclusione siano fondamentali per realizzare ambiziosi obiettivi.

“Abbiamo concepito una serie di iniziative”, dice Emma Columbro, “finalizzate alla valorizzazione della figura della donna nei vari ambiti professionali per combattere la differenza di genere. Daremo voce a donne professioniste, attive nel mondo dell’associazionismo ma accomunate da passione e sensibilità. Siamo convinte che per le donne la strada delle pari opportunità e dei pari diritti è ancora lunga da percorrere. Inviteremo donne, rotariane e non, a raccontare le loro esperienze di vita. Cominceremo da noi 4, dalle nostre professioni, dalle nostre esperienze, dalle difficoltà e risultati ottenuti.

Ci sarà come ospite Maria Franca D’Agostino, Presidente regionale delle Pari Opportunità.