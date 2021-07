Concluso, con grande partecipazione, il primo step di riqualificazione dell’area della pista di pattinaggio della Villa Comunale

Anche se è un periodo di mare per chi sta in vacanza o di lavoro ancora per molti, le associazioni del progetto regionale “Per te in Volo: PERsone, Tempo, Inclusione e VOLOntariato”: Ricoclaun, Un Buco nel Tetto, Circolo Cb San Vitale di San Salvo, Amici di Zampa e Alzh-A La Vita, sono riuscite in poco tempo ad avere la partecipazione di molte persone, soprattutto molti bambini, per attuare la prima parte del progetto di riqualificazione dell’area vicino alla pista di pattinaggio della Villa Comunale di Vasto.

Sono stati puliti con l’idropulitrice i sedili e i tavoli e pitturati i tavoli, inoltre l’albero al centro della pista di pattinaggio è stato rivestito di allegre mattonelle all’uncinetto, donate dal gruppo delle uncinettine coordinato da Andrea Buontempo.

Tutta l’area ha acquistato un’aria diversa, di maggiore bellezza ed è diventata simbolo di partecipazione e condivisione.

Tanti i ringraziamenti: al Sindaco, Francesco Menna, alla giunta e in particolare l’assessore Gabriele Barisano, ai tecnici e operai del Comune di Vasto, molto gentili e disponibili, a tutti i volontari Ricoclaun, in particolare Antonio Di Iorio, clown Rico e Elia Faini, clown Sampei che hanno collaborato attivamente, a Luigi Bellandrini che ci ha prestato l’idropulitrice, a Maria Teresa Del Gesso, presidente ass. AVI Alzherimer Vasto per la presenza costante e i preziosi consigli tecnici, a Miranda Sconosciuto per il suo entusiasmo coinvolgente, a tutti i volontari e soprattutto ai tanti bambini che con tanta determinazione e allegria hanno contribuito a pitturare l’area attorno alla pista di pattinaggio.

Il lavoro non è finito. Nella prossima settimana sono previsti sempre nello stesso luogo tre giorni di formazione dalle 18 alle 19,30 per parlare sul “Ruolo del Volontariato nel territorio”. Il 27 luglio ci sarà una tavola rotonda sul volontariato con la presenza di tante associazioni locali e di Fabio Travaglini, Pmi Services che parlerà della progettazione per il terzo settore, e porterà l’esperienza dei progetti regionali “Vastese inclusivo nell’Alto Vastese” e Per Te in Volo”. Il 28 e 29 luglio Fabio Travaglini parlerà del Volontariato che incontra gli obiettivi sostenibili dell’Onu, dell’Agenda 2030 e delle interrelazioni con le associazioni e il territorio.

Per info e prenotazioni: 3473712722

Il 31 luglio con “Arte in Villa” la Villa Comunale sarà animata da laboratori di Botanica, Archeologia, Ceramica e molto altro con la collaborazione del Cai Vasto, della Parsifal, Creta Rossa e di associazioni di volontariato. L’interesse che si è creato è stato così elevato che le iscrizioni in appena 24 ore sono terminate!

E’ stato inoltre prolungato il concorso fotografico “Racconta con uno scatto l’Agenda 2030” promosso dalle associazioni di volontariato, un interessante opportunità per tutti gli amanti della fotografia e del territorio che possono inviare fotografie che rappresentino attività legate all’uguaglianza di genere, diritti umani, pace e non violenza, cittadinanza globale, sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, educazione sanitaria, iversità culturale. https://unric.org/it/agenda-2030/. L’iscrizione è stata prolungata fino al 7 agosto 2021. La partecipazione al concorso è gratuita, e aperta a tutti, si può partecipare con più scatti fotografici, sono previsti premi per i primi 5 vincitori. Tutte le foto saranno stampate e parteciperanno ad una mostra nella Villa Comunale di Vasto sabato 21 agosto 2021. La selezione dei lavori è curata da una giuria qualificata. I giurati provvederanno ad operare una preselezione tra coloro che si sono candidati e, successivamente, decreteranno il vincitore del concorso. Le foto vincitrici saranno premiate Sabato 21 agosto 2021 all’interno di un evento legato al volontariato che si svolgerà alla Villa Comunale di Vasto. Tutti gli interessati possono inviare la foto all’email: ricoclaun@gmail.com, scrivendo le proprie generalità, numero telefonico, titolo della foto.

Nelle prossime settimane si dipingeranno i tavoli con la collaborazione di artisti e bambini, si provvederà alla posa in opera di 100 mattonelle in ceramica dipinte dai bambini e di pannelli sonori e motori e sabato 21 agosto è prevista una grande festa sempre alla Villa Comunale.

La finalità è quella di creare bellezza in un luogo pubblico per migliorarne la fruibilità da parte di tutti, ma anche per sperimentare con tutte queste attività un’idea di condivisione, di solidarietà, di partecipazione attiva.

Il prof. Leonardo Becchetti, durante la Lectio Magistralis dell’evento tenutosi a Vasto nella scorsa settimana “Maestri fuori classe”, ha parlato di una felicità possibile ma con azioni generative, connesse anche alla creatività, la capacità di mettersi in gioco che porta a generare soluzioni, che crea soddisfazione, che determina una ricchezza di senso nella vita personale. Questo tipo di “Felicità generativa” di cui parlava Becchetti, era quella che ha contraddistinto il clima di questi due giorni di lavoro, nessuno si è lamentato del caldo, del lavoro, tutti erano felici, hanno condiviso il materiale, con gentilezza in un clima di grande armonia.