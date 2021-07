Ore 6: installazione di Yarn Bombing a Piazza Rossetti

Alle ore 6,00 stamattina Piazza Rossetti è stata invasa da scatoloni pieni di pon pon di lana colorata, realizzati nei mesi scorsi dal Gruppo delle Uncinettine, famose ormai per la realizzazione dell’Albero di Natale all’uncinetto.

Con il coordinamento di Andrea Buontempo e di Silvia Del Prete e l’aiuto di tanti volontari, tra cui anche un piccolo gruppo dell’associazione Ricoclaun, si sono create installazioni creative con i 2300 pon pon variopinti nelle aiuole di Piazza Rossetti, per creare dei fiori, ispirandosi allo Yarn Bombing, l’arte degli intrecci urbani, un vero e proprio movimento artistico che con filo colorato e uncinetto sta spopolando le street art di moltissime città.

L’evento denominato “L’estate in fiore”, in collaborazione con il Gruppo Facebook “Sei di Vasto se…” e il Consorzio Vasto in Centro è stato pensato per creare bellezza, in un concetto di innovativo di condivisione, solidarietà, intreccio, sinergia, di partecipazione attiva e rigenerazione creativa.