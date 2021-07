| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Interessante iniziativa promossa dall’Associazione Vigili del Fuoco in Congedo del Vastese in collaborazione con Vasto Archivio, Mercoledì 14 luglio 2021 alle ore 21,00, a Palazzo Genova Rulli, Via Anelli: “Le immagini del Cuore”, Cinematografo vastese dal 1922 alla fine degli anni ’60. E’ prevista la proiezione di Vasto 1922-1927, 1943-1944 gli alleati a Vasto e i favolosi anni Cinquanta.

Posti limitati, prenotazione: 368 7542700.