Libri al Chiostro “Premiazione Concorso Letterario “In Chiostro…Silvana Marcucci”

Libri al Chiostro, il contenitore culturale ideato e diretto dalla Pro Loco "Città del Vasto" e dalla Libreria di via Cavour, in collaborazione con APS Collegio Istonio, quest’anno alla seconda edizione, Venerdì 9 luglio 2021 alle ore 21,30 propone nel Chiostro Ex Curia Vescovile la Premiazione del Concorso Letterario” In Chiostro … Silvana Marcucci” riservato agli studenti delle scuole medie superiori. La Pro Loco “Città del Vasto” APS ha voluto onorare e ricordare, per il presente e il futuro, la figura e l’immagine di Silvana Marcucci, una persona straordinaria che ha sempre messo al centro della propria carriera professionale la scuola e il bene dei ragazzi.

E’ prevista la partecipazione di Ensemble d’Archi del Liceo Musicale di Vasto, direttore Federico Orlando.