“Solidarietà a piene mani” è il gruppo Facebook creato dalla prof. ssa Antonella Canci

E’ dal 2018 che la prof. Antonella Canci, in pensione da pochi anni, ha creato un gruppo su Facebook “Solidarietà a piene mani”. Un modo nuovo per occuparsi di famiglie in difficoltà con una forma particolare di volontariato di carità. Giorno per giorno insieme a Eliana Menna e Monica Santini vengono pubblicate le richieste, specialmente per i bambini, sia alimenti, soprattutto per la prima infanzia, pannolini e indumenti. Oltre le richieste vengono pubblicate tutte le cose offerte. Spesso nel gruppo ci sono anche richieste di preghiera per bambini e ragazzi che vivono una particolare criticità nella salute e anche piccole segnalazioni di lavoro.

“Il gruppo seguito attualmente da 425 membri con il tempo è diventato sempre di più un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà della nostra città, stranieri, per la maggior parte”, dice Antonella Canci, “ma anche vastesi. Sono circa un centinaio le famiglie povere che seguiamo, sono famiglie in difficoltà perché il capofamiglia ha perso il lavoro, o fa solo lavori occasionali, anche a causa della recente pandemia. Hanno bisogno di tutto. E’ un servizio in completa gratuità, fatta di gentilezza e rispetto reciproco. Tanti sono coloro che leggono le richieste e inviano personalmente quello che possono. C’è chi dona e chi riceve, sempre con amore”.

Antonella Canci racconta che ha riservato uno spazio a casa sua dove raccoglie arredi, abbigliamento, alimenti e molte sono le persone che ogni giorno vanno e vengono. Il lavoro è molto impegnativo, tutto va smistato e fotografato per poi creare i post sul gruppo Facebook e poi distribuito, ma anche molto bello, perché tutto viene fatto con il cuore, con amore, con la volontà di rendersi utile a fare del bene.