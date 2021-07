Cna Giovani Imprenditori Abruzzo, Melania Dottori al vertice

Melania Dottori è la nuova presidente regionale di CNA Giovani Imprenditori Abruzzo.

E' stata designata ieri pomeriggio al termine dell'assemblea tenuta in videoconferenza. Succede a Luca Lecce, protagonista in questi anni, con il coordinatore Silvio Calice, della nascita e del rafforzamento di un Raggruppamento che ha promosso numerose iniziative rivolte alla platea dei giovani imprenditori abruzzesi: dal ruolo da protagonisti del Premio nazionale Cambiamenti, dedicato alle migliori idee imprenditoriali innovative, agli eventi dedicati alla digitalizzazione e all'internazionalizzazione.

La Dottori, molisana, trentaquattrenne, educatrice di nido e comunità, residente a Vasto, è titolare di un nido d'infanzia e di un’azienda che eroga servizi per i più piccoli. All'appuntamento di ieri, cui erano collegati oltre venti imprenditori, hanno preso parte anche il presidente e la coordinatrice nazionale dei Giovani Imprenditori Cna, Marco Vicentini e Laura Cipollone (abruzzese), oltre al presidente e al direttore regionale della confederazione artigiana, Savino Saraceni e Graziano Di Costanzo.

« Tra i primi obiettivi del mio mandato per i prossimi quattro anni – dice Dottori – il primo è un vero processo di radicamento su tutto il territorio regionale del Gruppo dei Giovani Imprenditori. Attualmente può contare su un nucleo molto forte e affiatato in provincia di Chieti, dove storicamente ha preso le mosse, ma la nostra forza sarà maggiore solo se saremo in grado di strutturarci anche negli altri territori » .