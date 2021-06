Emozionante e coinvolgente il Tour dei Fantasmi

Un’iniziativa ricca di storia ma al tempo stesso di emozione e suspense, “Il tour dei Fantasmi, scopri i segreti di Vasto” proposto venerdì 25 giugno in tarda serata dall’associazione culturale Sbadiglio in collaborazione con Architetto Francescopaolo D’Adamo, Disclose Magazine, Associazione dei Vigili del Fuoco in Congedo. Una passeggiata tra i vicoli di Vasto, in posti inaccessibili per scoprire non solo la storia, ma anche il lato oscuro della città, fatta di vite passate e di fantasmi, di personaggi nobili e popolani, di storie antiche, di amori, di passione ma anche di dolore.

Il gruppo dei partecipanti pronti ad approfondire la storia della città e soprattutto delle persone del passato nei vicoletti del centro storico, è stato guidato da Francescopaolo D’Adamo che ha incantato tutti con la sua emozionante narrazione. Partendo da Piazza Rossetti, per poi andare al Castello Caldoresco il percorso è proseguito a Corso Plebiscito, per fare tappa a Palazzo Ciccarone, luogo di misteri. E’ stato possibile entrare poi nella chiesa di San Teodoro dove sono stati raccontate alcune storie di Don Fariello e la Scardalana, e nella chiesa di Santa Filomena dove ad accogliere il gruppo c’era un monaco domenicano che ha guidato i visitatori all’interno del cortile e giardino del Palazzo Genova-Rulli, luogo per eccellenza intriso di misteri, per poter osservare in notturna l’antico impluvium, e sentire raccontare la storia di questo luogo dal 1200 a oggi, di Suor Maria Zocchi e dei coniugi Genova Rulli . Il percorso è continuato a Palazzo Nibbio, dove il gruppo è riuscito a entrare nella corte interna e ha ascoltato l’emozionante storia di Lavinia Feltria della Rovere, nobile Marchesa del Vasto che con un bellissimo abito blu sembra che ancora venga intravista in zona e del Matto Cardone, poi a Via Laccetti si è ascoltata la storia di Antonio Martella un bambino ritrovato morto misteriosamente in un pozzo, che sembra ancora lamentarsi il giorno in cui ricorre la sua morte, poi a Palazzo Tiberi, la Chiesa della Trinità, a casa di "zia Giulietta" per finire il tour al palazzo Francese (Piccolo Circolo Garibaldino).

Tutti sono rimasti con fiato sospeso in questo itinerario notturno e si sono appassionati alle storie e ai personaggi raccontati.