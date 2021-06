Il “Tour dei Fantasmi” per scoprire i segreti di Vasto

Per tutti gli appassionati della storia di Vasto, per chi ama la passeggiata nel centro di Vasto in notturna, per chi non ha paura di vivere un Tour con la presenza di Fantasmi c’è un’interessante iniziativa venerdì 25 giugno alle ore 22, promossa dall’associazione culturale Sbadiglio, Disclose Magazine, da un’iniziativa di Alessandro Iannetti in collaborazione con l’architetto Francesco Paolo D’Adamo per scoprire i segreti di Vasto.

Sarà l’occasione per vivere il lato più oscuro di Vasto con un tour a piedi nel centro storico della durata di un’ora e mezza, per scoprire i segreti delle vite passate che si nascondono tra i vicoli!

I posti sono limitati, massimo 15 persone, per avere il totale rispetto delle norme anti-Covid.

Per la prenotazione e l’acquisto dei biglietti: Tabaccheria Enrico Di Lello Piazza Pudente,18

Muori dalla voglia di partecipare, vero?