Un video per ricordare la Preside Silvana Marcucci

“Oggi sarebbe stato il compleanno della Preside, Professoressa Silvana Marcucci, prematuramente scomparsa lo scorso febbraio.” Scrive sulla propria pagina facebook la Pro Loco “Città del Vasto”. “A suo tempo, le varie chiusure da Covid non ci hanno permesso di omaggiarla a dovere, ma in questa giornata davvero non avremmo potuto non rivolgere un ricordo ad una Donna che ci ha dato tanto e ci ha lasciato in eredità preziosi consigli che, oggi, ci hanno reso sicuramente persone e Docenti migliori. Per ricordarla è stato realizzato un video su youtube.

S.Rachmaninov- Vocalise

Soprano: Tania Buccini

Pianoforte: Alberto Ortolano