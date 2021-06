"Il lavoro dell'Aeronautica Militare nella gestione dell'emergenza Covid”: studenti premiati

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Una cerimonia che diventa un incontro di importanti riflessioni sul lavoro degli studenti al concorso “Il lavoro dell'Aeronautica Militare nella gestione dell'emergenza Covid19”



La cerimonia è subito divenuta un incontro di scambio di importanti considerazioni tra gli attori intervenuti, organizzatori, dirigenti scolastici, professori, studenti, autorità, amministrazione e associazioni, facendo emergere tanta soddisfazione per un bel risultato raggiunto dagli studenti e costruito col lavoro di squadra di tutti i soggetti coinvolti.

E' stata un'occasione per i ragazzi di cimentarsi e arricchirsi con le tematiche dell'aeronautica, spesso di ultimo sviluppo, creando spunti su futuri percorsi culturali, di studio e professionali che il mondo dell'aerospazio offre ad ampissimo spettro.

Di notevole riflessione gli interventi dei dirigenti scolastici Maria Grazia Angelini del Mattioli, Gaetano Fuiano del Mattei, Nicoletta Del Re del Palizzi e Anna Orsatti del Pantini-Pudente che hanno sottolineato quanto il lavoro dei loro studenti sia stato ancor più meritevole per le difficoltà dell'attuale momento pandemico, ma che ha messo in luce, invece, una straordinaria forza di impegno e un forte spirito d'intraprendenza dei giovani, che hanno affrontato tematiche nuove, complesse e numerose e con poco tempo a disposizione.

Studenti e istituiti sono stati premiati dal Sindaco Francesco Menna, gli Assessori alle Politiche Culturali Giuseppe Forte ed Educative e di Istruzione Anna Bosco, il Presidente AAA Vasto Lgt (r) Ciro Confessore, il Vice Presidente Nazionale AAA 1° M.llo Lgt (a) Angelo Colizza anche in rappresentanza del Gen SA (c) Giulio Mainini Presidente Nazionale, il Vice Direttore del Centro Studi Militari Aeronautici “Giulio Douhet” Gen Brig (r) Giancarlo Ceccarelli dell'organo di valutazione, il Ten Col Giuseppe Musone del Comando Aeroporto Capodichino in rappresentanza dell'Aeronautica Militare che ha patrocinato l'iniziativa, moderati dal Segretario AAA Vasto e coordinatore del concorso Roberto Bruno, sabato 12 giugno nel Giardini di Palazzo d'Avalos.

Ringraziamenti speciali ai docenti che hanno cooperato all'iniziativa, Rosa Lo Sasso del Mattioli, Myriam Mercogliano e Diego D'Annunzio del Mattei, Lorenzo Faini del Palizzi e Sonia Tabasso del Pantini-Pudente, alla Floew Società Energetica Vastese sostenitrice dell'evento, al Magg. Amedeo Consales C.te Compagnia Carabinieri Vasto, al Cap. Marco Foladore C.te Compagnia Guardia di Finanza Vasto,al Lgt Angelo Cataldo Circomare Vasto, al Gen D CC (r) Gianfranco Rastelli, al Gen Brig (r) Antonio Santini degli Alpini ed ai Presidenti locali ANPS Matteo Marzella e ANMI Luca Di Donato che hanno presenziato l'incontro.

Studenti premiati per Istituto: Polo Liceale Mattioli: Ciccarelli Domenico 4aC Liceo Scientifico, Petti Gioele e Cucoro Federica 3aA Liceo Scienze Applicate. Istituto Tecnico Mattei: Ciavatta Letizia 3aA Chimica, de Martino Rosa Pia 4aC Informatica, Di Filippo Alice Pia 4aC Informatica, Notarangelo William 4aB Meccanica, Pallotta Giorgio 4aB Meccanica, Smerilli Roberta 5aA Chimica, Stivaletta Alessia 4aC Informatica, Toma Daniel 4aB Liceo Scienze Applicate. Istituto Tecnico Palizzi: Abatematteo Francesca, Lovino Francesco, Fizzano Luca 4aB Grafica e Comunicazione. Polo Liceale Pantini-Pudente: Argentieri Benedetta 5aA Liceo Scienze Umane, Molisani Michela Maria e Maiocco Jasmine 3aA/D Liceo Economico Sociale/Liceo Scienze Umane.



(Segreteria Associazione Arma Aeronautica Vasto)