Grande successo di “Cammini Abituali' di Italia Nostra

Grande successo ha avuto l’incontro dei “Cammini Abituali” organizzato dall’associazione Italia Nostra, con la presenza di circa una cinquantina di persone che per due ore sono rimasti incantati dalla narrazione della storia di Piazza Rossetti del prof. Luigi Murolo.

Tanti gli elementi su cui si è posata l’attenzione, legati a Gabriele Rossetti, al suo monumento, alla fontana presente nella piazza, ma anche alla storia di questa piazza che nel tempo ha vissuto tante trasformazioni a partire dall’anfiteatro romano ai giorni nostri. Tanti i reperti su cui si è centrata la narrazione, alcuni per lo più sconosciuti a tanti che, percorrendo lo stesso luogo in tante occasioni, non avevano mai posto attenzione ai particolari, come ai fori nella Torre di Bassano che testimoniano la fucilazione degli insorti durante la Repubblica Vastese, l’edicola dedicata alla Madonna della Pietà, e molto altro. E’ stato un percorso molto interessante in cui si è cercato di guardare con un attenzione nuova, scoprendo tanti elementi di un passato intenso, denso di cultura e di storia.

Il prof. Davide Aquilano, presidente di Italia Nostra del Vastese, ha evidenziato che questo è solo una di una serie di incontri alla riscoperta della nostra città che l’associazione organizzerà nei prossimi mesi.