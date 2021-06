Nel parco del quartiere San Paolo nasce una piccola biblioteca

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ieri, presso il Parco Falcone-Borsellino del quartiere San Paolo di Vasto, è stata posizionata una nuova Little Free Library che si aggiunge a quella già presente nella Villa Comunale.

A realizzarla sono stati i ragazzi dello Sprar del Comune di Vasto gestito dal Consorzio Matrix con la collaborazione del Centro Donnattiva, della Consulta Giovanile e del Progetto Giovani. Consente un’attività di bookcrossing, tutti gli interessati potranno prelevare un libro custodito all'interno della piccola biblioteca e dopo averlo letto potranno restituirlo; qualsiasi libro, tranne i testi scolastici e le enciclopedie.

Per la scelta della collocazione è stata valutata l'area di un Parco perché considerata ideale per leggere grazie alla presenza di panchine. Il Sindaco ha chiesto ai ragazzi che hanno realizzato la struttura di crearne un'altra anche per Vasto Marina.

"Questo progetto – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore con delega alle Politiche giovanili, Paola Cianci - è significativo da molti punti di vista, rappresenta un modello culturale e educa alla solidarietà e all'inclusione sociale. La rete creata dalle diverse realtà coinvolte ha messo in sinergia i più giovani con esperienze di vita diverse, ma con la stessa voglia di comunicare, con il gesto dello scambio dei libri in un luogo pubblico, generando bellezza e collaborazione.