Corso di Danze Orientali nel Cortile di Palazzo Genova Rulli

L’associazione dei Vigili del Fuoco in Congedo, organizzano un Corso di Danze Orientali, la danza più antica del mondo, presso il Cortile di Palazzo Genova Rulli, ogni lunedì alle ore 19 con la maestra Mirella Rossi per consentire, con movimenti armoniosi e riequilibranti, di acquisire un benessere per il corpo e per la mente. Se all’inizio può sembrare difficile, perché si trova a muovere dei muscoli di cui prima non si aveva consapevolezza, poco alla volta diventa naturale.