"Il lavoro dell'Aeronautica Militare nella gestione dell'emergenza Covid”: premi agli studenti vastesi

Con misure anti-covid e ingresso e posti programmati, sabato 12 giugno nei Giardini di Palazzo d'Avalos si terrà la premiazione degli studenti del Mattioli, Mattei, Palizzi e Pantini-Pudente di Vasto, che hanno partecipato con slancio, dedizione, serietà, capacità e riflessione al concorso tesina “Il lavoro dell'Aeronautica Militare nella gestione dell'emergenza Covid19”, sviluppato dall'Associazione Arma Aeronautica Vasto e Presidenza Nazionale, in collaborazione col Centro Studi Militari Aeronautici “Giulio Douhet” di Roma e col patrocinio dell'Aeronautica Militare.

Un lavoro non semplice e in un momento attuale non facile, che ha visto gli studenti realizzare, con merito ancor più grande, impegnative tesine sulle molteplici procedure e attività che l'Aeronautica Militare Italiana, attraverso le sue competenze, professionalità ed eccellenze, esclusive dei campi aeronautica e aerospazio, ha messo in campo nella lotta al Covid19.

Verranno consegnati riconoscimenti anche alle dirigenze scolastiche che, in sinergia coi rispettivi docenti, hanno accolto l'iniziativa nell'ottica dell'accrescimento culturale e umano degli studenti.

Di seguito gli studenti che verranno premiati suddivisi per istituto: Polo Liceale Mattioli: Ciccarelli Domenico 4aC Liceo Scientifico, Petti Gioele e Cucoro Federica 3aA Liceo Scienze Applicate. Istituto Tecnico Mattei: Ciavatta Letizia 3aA Chimica, de Martino Rosa Pia 4aC Informatica, Di Filippo Alice Pia 4aC Informatica, Notarangelo William 4aB Meccanica, Pallotta Giorgio 4aB Meccanica, Smerilli Roberta 5aA Chimica, Stivaletta Alessia 4aC Informatica, Toma Daniel 4aB Liceo Scienze Applicate. Istituto Tecnico Palizzi: Abatematteo Francesca, Lovino Francesco, Fizzano Luca 4aB Grafica e Comunicazione. Polo Liceale Pantini-Pudente: Argentieri Benedetta 5aA Liceo Scienze Umane, Molisani Michela Maria e Maiocco Jasmine 3aA/D Liceo Economico Sociale/Liceo Scienze Umane.

(Segreteria AAA Vasto)