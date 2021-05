Vasto vista attraverso i versi dialettali di Fernando D'annunzio

Per i Vastesi ma anche per chi non lo è, per coloro che amano le poesie soprattutto in dialetto, per tutti coloro che vogliono passare una serata vastese, c’è un interessante evento, organizzato Sabato 29 maggio alle ore 18, presso il Cortile di Palazzo Genova Rulli, a cura dell'Associazione Vigili del Fuoco in congedo, con la presenza di Fernando D’Annunzio. Ingresso libero.