'Caduti della Terra', cerimonia a Pagliarelli

Annullato a causa della pandemia, il tradizionale incontro di gennaio che si ripete da un decennio con la Comunità di “Pagliarelli” di Vasto, i soci del Lions Club Vasto Host, con la Presidente, Dott.ssa Silvana Di Santo, si ritroveranno domenica 30 maggio, alle ore 9.00, ai piedi del Monumento ai “Caduti della Terra” , per il “Giorno della Memoria”.

In questo anno sociale particolare, l’incontro avrà luogo nello stesso mese in cui il monumento voluto dal Club in memoria dei caduti sul lavoro dei campi, venne inaugurato, nel 2010, con una cerimonia solenne, durante la Presidenza di Giuseppe Argirò. Anche questa volta, insieme alla Comunità di Pagliarelli, legata e partecipe a questa cerimonia, saranno presenti rappresentanti delle Autorità religiose, civili, militari e gli alunni della Classe 5^ del plesso “Incoronata”, della Nuova Direzione Didattica di Vasto.

Dopo la deposizione della corona di alloro alla memoria dei Caduti della Terra, si procederà allo scoprimento di due lapidi, a corredo e completamento del monumento eretto dal Club in questa operosa Contrada di Vasto.