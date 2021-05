Coordinamento di Protezione Civile del Vastese, attività intense e nuove collaborazioni

Continua senza sosta l’azione sul territorio da parte del Coordinamento di Protezione Civile del Vastese.

"Il sodalizio - ricorda il presidente Eustachio Frangione - è nato nel 2016 dall’unione tra una decina di Organizzazioni di Protezione Civile locali e la sezione di Vasto della Croce Rossa Italiana, quest’ultima in qualità di referente sanitario. Il frutto di questa collaborazione, però, è andato ben oltre le più rosee aspettative, sia in termini di operatività che di affiatamento, tra componenti che peraltro in passato erano divise da inutili campanilismi e ostacolanti rivalità.

Venerdì 14 maggio, la virtuosa macchina organizzativa ha messo in campo sul territorio ben 92 volontari operativi contemporaneamente su 3 Comuni. I validissimi ragazzi della Croce Rossa si sono occupati del centro vaccinale di Vasto, mentre i colleghi della Protezione civile hanno presidiato, sotto le direttive dei rispettivi organi competenti, oltre 80 incroci presenti lungo il percorso di Vasto, Casalbordino e Torino di Sangro, attraversato dalla nazionale gara del Giro d’Italia. E, come se non bastasse, il coordinamento continua a crescere, grazie all’incremento di utili componenti in caso di eventuali e diversificate emergenze.

È questo il caso della Società Nazionale di Salvamento, sezione di Vasto, rappresentata dal nostro amico Fernando Sorgente, relativamente alle emergenze in mare. E ancora della R.G. Droni, il cui titolare è il nostro socio onorario Graziano Di Totto, che metterà a disposizione, e gratuitamente, droni di vario genere in caso della ricerca dispersi o di altre situazioni che lo necessiteranno. Infine, l’Avis di Vasto, presieduta da Antonio Pietroniro, che si profila come unità ausiliaria per i servizi alla popolazione.

Insomma - conclude Frangione -, quella che sembrava una sfida difficile si è trasformata in una vera e propria vittoria per l’intera comunità, grazie alla capacità e alla generosità di tanti volontari che vogliono mettersi a disposizione".