Abusivismo dilagante nelle attività artigiane, l'impegno del Prefetto Forgione

Faro accesso dalle istituzioni sul fenomeno dell’abusivismo dilagante nella attività artigiane, con l’area del Vastese pronta a diventare un esempio virtuoso per tutta la regione.

E’ il senso dell’incontro tenuto ieri a Chieti da una delegazione di imprenditori aderenti alla Cna e il Prefetto Armando Forgione.

Nei prossimi giorni - questo l’impegno assunto dal rappresentante del Governo – tutti i sindaci della provincia chietina saranno destinatari di una comunicazione, a sua firma, che li invita a vigilare con estrema attenzione su situazioni che minano fortemente il tessuto economico sano di un intero territorio. Impegno cui lo stesso Prefetto unisce la volontà, attraverso le segnalazioni che arriveranno dalla Cna e da altre associazioni d’impresa, delle azioni repressive conseguenti e susseguenti.

A fare il punto sul vertice è Letizia Scastiglia, direttore della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa provinciale, che ha guidato nell’incontro istituzionale la delegazione composta dal v ice presidente Erminio Zinni, da Maria Ruzzi, Patrizia D'Amico e Santina Di Stefano: tutti volti noti dell’area vastese nei rispettivi ambiti imprenditoriali artigiani.

«E’ d a anni la Cna di Chieti cerca di dar voce alle tante segnalazioni di operatori economici che purtroppo si scontrano quotidianamente con il fenomeno dell'abusivismo, ma più in generale con il mancato rispetto delle regole. Nel corso degli anni abbiamo segnalato alle autorità competenti di tutto e di più: carrozzerie abusive, lavanderie self service che svolgono attività che non potrebbero svolgere e per le quali le norme vigenti prevedono la nomina del responsabile tecnico, attività di parrucchiere ed estetiste. Settori, questi ultimi, già da tempo dilaganti, ma che la pandemia ha fatto schizzare se possibile ancor più in alto » .