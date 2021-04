Webinar sull'autismo il 2 aprile

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo, si terrà un webinar organizzato dall'Associazione Asperger Abruzzo.

Interverranno alcune mamme di bambini e ragazzi che vivono quotidianamente i disagi legati all'autismo e tutto ciò che ne consegue: le terapie che non vengono date in convenzione, le incomprensioni in ambito familiare, la poca collaborazione tra le famiglie e le istituzioni.

Si potrà seguire l'evento sulle piattaforme Facebook e YouTube Aspeger Abruzzo, a partire dalle 16 di venerdì 2 aprile.

Siete invitati tutti a partecipare.