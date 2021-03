E’ on line il sito de “La Conchiglia Onlus” ed è raggiungibile digitando su internet www.laconchigliaonlusabruzzo.i t.

Ad annunciarlo è Mariella Alessandrini, presidente del sodalizio, che non nasconde la sua soddisfazione ed emozione, per il raggiungimento di quest’ulteriore

tassello, utile per essere vicini ai soci e a quanti, oltre a partecipare direttamente, vogliono tenersi informati sulle attività e iniziative dei volontari. “Siamo già su Facebook e su Instagram – spiega Mariella -, ma il direttivo ed io, abbiamo voluto fornire un ulteriore strumento, più completo, quale il sito internet, per poter approfondire più aspetti e fornire più informazioni possibili”.

Continuano naturalmente, le attività dei volontari che sono sempre vicini, seppur distanti, visto il perdurare dell’emergenza pandemica, a quanti quotidianamente si confrontano con realtà oncologiche.

L’addetto stampa, Stefano Suriani