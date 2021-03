Ancora qualche copia del calendario benefico di Ora Rispetto Per Tutti gli Animali

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Per tutti coloro che amano gli animali c’è l’appello di Concetta Costanzo, che invita all’acquisto del calendario benefico 2021 di Ora Rispetto Per Tutti Gli Animali al costo di 5 euro. I fondi raccolti serviranno a sostenere le tante spese per le urgenze degli animaletti che accudiscono.

Per tutti gli interessati contattare Concetta al 3474948391.