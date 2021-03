Ciclo 'Incontri ravvicinati col nostro cibo': "Quanto costa produrre frutta e ortaggi bio?"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Gruppo di Acquisto Solidale GAS Vasto propone domenica 7 marzo alle ore 17 un incontro telematico dal titolo "Quanto costa produrre frutta e ortaggi bio? L'esperienza dell'azienda Mancini di San Salvo".

L'obiettivo sarà quello di comparare i prezzi di produzione di frutta e verdura biologiche a filiera corta con i prezzi dei medesimi prodotti biologici che affluiscono nella rete della grande distribuzione, da un lato, e con i prezzi di frutta e verdura coltivate in maniera convenzionale, dall'altro, con la testimonianza dei referenti dell'azienda bio Mancini di San Salvo.

Il tema verrà introdotto da docenti universitari dell'Università del Molise coinvolti nel progetto DEMETRA, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che promuove il trasferimento delle conoscenze dal mondo della ricerca a quello aziendale sui temi dell'agricoltura biologica e della tutela della biodiversità. Partecipano al progetto l'azienda Mancini e altre aziende fornitrici dei GAS della zona frentana.

Questo appuntamento si inserisce in un ciclo dal titolo "Incontri ravvicinati col nostro cibo" nel corso del quale il GAS VASTO incontra i "suoi" produttori per conoscere e far conoscere meglio la storia, le difficoltà, le motivazioni profonde di chi sceglie la strada dell'agroecologia nel contesto di un'economia solidale.

L'incontro si svolgerà su piattaforma ZOOM e vi si potrà accedere gratuitamente cliccando al link:

https://zoom.us/j/99832241815?pwd=ODg4UzNUUytZMGZiWDBsNHJNRktWQT09

Meeting ID: 998 3224 1815

Password: 735694