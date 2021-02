Aeronautica ed emergenza Covid, borse di studio per gli allievi vastesi

Per gli studenti di Vasto del triennio delle scuole superiori, un interessante concorso-tesina sul lavoro dell'Aeronautica al contrasto al Covid nella macchina operativa del Paese.

Ad elaborarlo la sezione di Vasto dell'Associazione Arma Aeronautica ed il Cesma (Centro Studi Militari e Aeronautici) di Roma. Le tesine saranno valutate dal Cesma.

"L'iniziativa - si legge in una nota - è promossa anche con la cooperazione della Floew, società energetica vastese. Un'occasione utile e da far propria come tassello da aggiungere ai curriculum di studi attraverso questa possibilità di cimentarsi, arricchirsi e sentirsi parte delle molteplici attività e figure professionali dell'Aeronautica Militare nella gestione emergenziale in sinergia col Paese, Stati esteri e organizzazioni internazionali.

Gli studenti potranno sviluppare sugli spunti di massima di seguito elencati, riflessioni e immedesimazioni su ruoli e attività AM, analizzandone reparti, compiti, procedure, peculiarità, risultati e benefici al contrasto al Covid, anche in relazione agli altri compiti istituzionali.

Gli elaborati dovranno essere presentati entro il 31 marzo a.c. all'indirizzo mail assoarmaerovasto@yahoo.it al quale poter inoltre chiedere dettagli, materiale e assistenza.

Di seguito spunti di massima per indirizzare e facilitare gli studenti su tematiche da fonti AM/AAA:

REPARTI, STORMI, ENTI COMANDO: Reparto medicina aeronautica e spaziale. Istituto Medicina Aeronautica. Servizio Sanitario Aeronautica. Infermeria principale Entry Point Sanitario aeroporto Pratica di Mare. Centro Sperimentale Volo. Servizio Supporti. Reparti Genio Aeronautica. ATOC Air Terminal Operation Center. Stormi 3°, 9°, 14°, 15°, 16°, 61°e 46a Brigata Aerea. COA Comando Operazioni Aeree. Comandi Squadra Aerea e Logistico. RAMI Rappresentanza Aeronautica.

FIGURE PROFESSIONALI: Medici, infermieri, tecnici laboratorio. Piloti ed equipaggi volo. Tecnici e specialisti. Addetti informazione.

COMPITI: Supporto a Protezione Civile. Rimpatrio connazionali. ITA-PECC National Patient Evacuation Coordination Center. Riconfigurazioni ospedali. Allestimento aree sanitarie. Logistica di proiezione. Servizio Drive Through. Trasporto pazienti in biocontenimento e isolamento. HUB nazionale smistamento vaccini. Trasporto apparecchiature, materiale sanitario, personale medico. Supporto velivoli stranieri. Ricerca. Informazione.

PROCEDURE E SINERGIE: Operazione EOS. Operazione IGEA. COA Comando Operazioni Aeree missioni AM su richiesta Ospedali, Prefetture, Protezione Civile. COAU Centro Operativo Aereo Unificato Protezione Civile. Ministero Difesa, COI Interforze, Ministero Esteri, Ministero Salute, Protezione Civile. EATC European Air Transport Command. Aeronautiche di altri Stati.

PECULIARITA' ESCLUSIVITA' ECCELLENZE: Rapida capacità decisionale e d'intervento, flessibilità. Operatività H24, 365 giorni l'anno. Trasporti tempi ridotti. Trasporto in biocontenimento e isolamento. Barelle Aircraft Transit Isolator, Stretcher Transit Isolator, N36. Logistica di proiezione ovunque e ogni tempo.

MEZZI AEREI: KC767, C27J, C130J, P180, HH101A, HH139A, HH212.