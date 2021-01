Servizio Civile, opportunità con il progetto 'Il mare d'inverno'

Il Centro dei Servizi per il Volontariato “CSV Abruzzo” ha presentato ed ottenuto diversi progetti per il Servizio Civile Universale 2021/2022, unitamente a svariati Enti ed Associazioni, tra i quali il progetto di assistenza “Il mare d’inverno” all’interno del programma “Benessere per tutti e per tutte le età”, con la finalità di aiutare adulti e terza età in condizioni di disagio.

La nostra associazione Anteas del Vastese ODV è un ente di accoglienza del progetto, al quale saranno destinati 6 volontari.

I volontari saranno impiegati per dare supporto alla popolazione bisognosa (adulti e anziani in situazione di disagio) attraverso uno sportello di accoglienza ed un numero telefonico dedicato. Verranno attivati svariati servizi di aiuto come l’assistenza su pratiche per sostegno economico, sostegno sanitario, orientamento nella modalità di richiesta, fornitura modulistica necessaria, presa di contatto verso enti e istituzioni preposte, servizi di accompagnamento presso medici, ospedali, farmacie, supermercati, anche fuori dal territorio comunale, mediante autovettura opportunamente allestita.

I volontari avranno l’occasione di conoscere e vivere il mondo dell’associazionismo e del volontariato, prendendo coscienza di tutte le attività svolte dall’Anteas del Vastese quale Ente del Terzo Settore e di tutte le situazioni bisognose di aiuto presenti sul territorio.

I candidati di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti (28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda), dovranno dotarsi di SPID ed effettuare la domanda on line sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it entro l’8 Febbraio 2021 alle ore 14:00.

Per aiutare nella presentazione della candidatura e per fornire tutte le indicazioni utili sul Servizio Civile Universale è stata programmata una diretta Facebook da CSVABRUZZO, Martedì 12 Gennaio 2021 alle ore 17.00.

La nostra associazione è ovviamente disponibile a qualsiasi chiarimento attraverso la mail anteas.vasto@gmail.com

Il Presidente Francesco Di Nizio