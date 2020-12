L'Arma Aeronautica Vasto celebra la Madonna di Loreto, l'Aviere Leonardo Umile e i Caduti dell'aria

Nel rispetto delle norme anti-Covid, in occasione del centenario 1920-2020 della proclamazione della Madonna di Loreto a protettrice degli aeronauti, l'Associazione Arma Aeronautica Vasto insieme all'Amministrazione Comunale, le Autorità Civili e Militari, le Associazioni Combattentistiche e d'Arma e il Circolo Vastophil, ha celebrato la patrona dell'Aeronautica Militare Italiana e degli aeronauti, giovedì 10 dicembre durante la Messa officiata da Don Gianfranco Travaglini nella Concattedrale di San Giuseppe.

Prima della funzione religiosa, in Piazza Rossetti, in ricordo di tutti i Caduti dell'aria, è stato deposto un omaggio floreale alla stele dedicata all'Aviere Leonardo Umile a cui è intitolato il labaro della Sezione di Vasto dell'AAA.

La festività della Madonna di Loreto rappresenta per l'Aeronautica Militare un importante momento di riflessione sulla serietà che un'attività così complessa come il volo richiede; passione, attenzione e professionalità sono elementi indispensabili affinché la sicurezza del Paese venga sempre garantita. Per il Giubileo Lauretano è in corso una raccolta benefica promossa dall'Aeronautica Militare Italiana in collaborazione con l'Associazione Arma Aeronautica a sostegno di tre ospedali pediatrici di Napoli, Roma e Genova. La Sacra Effige della Madonna di Loreto è in visita itinerante presso i Reparti dell'Aeronautica Militare e, su richiesta dell'AM, il Ministero dello Sviluppo Economico MISE ha emesso un francobollo celebrativo. Il Presidente AAA Vasto Lgt. Ciro Confessore ha ricordato il valore e l'impegno costanti dell'Aeronautica Militare e di tutte le Forze Armate, di Polizia e dei Corpi dello Stato, a sostegno della popolazione e a servizio del Paese, soprattutto in questo particolare periodo di contrasto al Covid.

L'AAA Vasto ha ringraziato Don Gianfranco e tutti gli intervenuti, l'Ufficio Circomare Capitaneria di Porto, il Comandante della Polizia Municipale Ten. Giuseppe Del Moro, il Capo Reparto Esperto dei Vigili del Fuoco Mario Di Domenico, il Sindaco Francesco Menna e il Vice Sindaco Giuseppe Forte, il Coordinatore Associazioni Combattentistiche e d'Arma Comm. Matteo Marzella, i Generali Gianfranco Rastelli dei Carabinieri e Antonio Santini degli Alpini, l'ANMI Marinai d'Italia, l'ANPS Polizia di Stato, l'Associazione Bersaglieri e il Circolo Vastophil.

Al termine della Messa è stata letta la Preghiera dell'Aviatore.



(Segreteria AAA Vasto)