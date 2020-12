Santa Barbara di solidarietà per l'Anmi di Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

I soci del Gruppo di Vasto dell'AnmiI (Associazione Nazionale Marinai d'Italia) hanno celebrato la festa della Patrona Santa Barbara.

Il rito religioso, venerdì, è stato officiato nella Cattedrale di San Giuseppe dal parroco Don Gianfranco Travaglini, alla presenza di autorità civili, militari e di alcuni dei soci, in testa il presidente Luca Di Donato.

La Marina Militare era rappresentata dal Tenente di Vascello Francesca Perfido, comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo e da rappresentanti delle diverse sezioni della Marina Militare operanti nel territorio.

Don Gianfranco Travaglini ha voluto ringraziare i soci Anmi per l'iniziativa di solidarietà messa in atto, tramita una raccolta alimentare, in favore della Mensa Caritas.

Al termine della cerimonia, dopo la lettura della Preghiera del Marinaio, hanno rivolto un loro pensiero ai presenti il sindaco Francesco Menna, la comandante Perfido ed il presidente Di Donato.

Ha fatto seguito la cerimonia di attestati ad alcuni soci della sezione Anmi Vasto.