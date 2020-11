Covid e progetto di 'Telemedicina', partecipa il Rotary Club di Vasto

Partecipa attivamente anche il Rotary Club di Vasto, presieduto dalla prof.ssa Letizia Daniele, al Progetto Telemedicina, presentato a Pescara alcuni giorni fa da Rossella Piccirilli, Governatore del Distretto 2090 del Rotary (che comprende Abruzzo, Marche, Umbria e Molise) e dall’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì. Il progetto, già operativo, ha un fondo economico di 41 mila euro, coinvolge 73 medici, e 37 Club Rotary di altrettante città. In Abruzzo sono circa 35 i medici reclutati dai 14 Club partecipanti.

Durante la presentazione è stata sottolineata la finalità del progetto, che è quella di evitare, ove possibile, di sovraccaricare le strutture ospedaliere tenendo a casa i pazienti paucisintomatici o asintomatici, che tuttavia necessitano di una costante e attenta osservazione medica in quanto il rischio di peggioramento inaspettato e rapido è sempre elevato.

Il progetto, dunque, si colloca nell’ambito della medicina territoriale e offre una risposta efficace, perché permette di assistere i malati Covid a domicilio monitorandone i parametri fondamentali, così da evitarne il ricovero o anticiparlo a seconda delle condizioni.

In pratica verranno monitorati parametri vitali quali saturazione, temperatura corporea e pressione attraverso saturimetri analogici e bluetooth e monitor multiparametrici; i valori sono poi trasmessi attraverso una App a una piattaforma informatica alla quale hanno accesso i medici di medicina generale per tenerli sotto controllo.

Uno strumento quindi di straordinaria utilità in uno scenario come quello attuale, che vede la maggioranza delle persone contagiate paucisintomatica o asintomatica, che necessita, però, di una attenta e costante osservazione medica in quanto il virus può causare un deterioramento clinico inaspettato e rapido. Si rende quindi necessario trovare soluzioni intermedie per non sovraccaricare le strutture ospedaliere e assistere i malati lasciandoli nel proprio domicilio, senza rischi di infezione per i medici che li seguono.

A Vasto sono arrivati già i saturimetri, che alcuni medici rotariani, individuati dal club, stanno già utilizzando. Ma la presidente prof.ssa Letizia Daniele tiene a lanciare un invito ad altri medici volenterosi del territorio perché diano una mano nell’attuazione del progetto in questa fase più acuta della pandemia. Chi è disponibile può mettersi in contatto con la presidente del club al n.349.19.99.610.