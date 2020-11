L’Associazione Papi Gump a disposizione per acquisto e consegna di generi di prima necessità a domicilio

L’Associazione nazionale di volontariato per la tutela dei diritti dell’infanzia e della famiglia Papi Gump, anche in questa seconda ondata di emergenza coronavirus, come nella prima, e vista la zona rossa abruzzese, vuole mettersi a disposizione di quanti anziani, deboli, indifesi, non possono uscire di casa, provvedendo all’acquisto ed alla consegna domiciliare dei beni di prima necessità e farmaci, senza chiedere alcun rimborso o compenso.

In questi momenti di difficoltà il pericolo della speculazione è alto, motivo per cui riteniamo doveroso contrastarlo in prima persona mettendo a disposizione i nostri volontari.

Per qualunque esigenza, dunque, basta contattare il numero 340.4042897.