'I Cioccolatini della Ricerca', un pieno di dolcezza e sostegno per le attività dell'Airc

Come al solito Vasto risponde presente alle iniziative Airc (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) ed anche nella giornata di raccolta fondi con l’appuntamento dei Cioccolatini della Ricerca si registra il tutto esaurito.

Giornata particolare in cui i volontari, in conseguenza del recente Dpcm, non hanno potuto organizzare i classici punti di raccolta in Piazza Rossetti e Piazza Rodi. È stato pertanto necessaria la collaborazione di due commercianti vastesi che hanno svolto il ruolo di punti raccolta e di consegna a domicilio a quanti avevano provveduto ad effettuare le prenotazioni.

Una giornata particolarmente triste per la nostra Vasto per le recenti perdite che hanno segnato la nostra città, alle quali il comitato Airc Vasto dedica questa raccolta fondi .

Tali dipartite ci spingono maggiormente ad insistere nel sostenere la ricerca, unico modo per combattere questo orrendo male.

Grazie ai volontari Airc vastesi che hanno collaborato in questa raccolta fondi: Francesco Iannucci, Piergiorgio Molino, Angela Iannucci, Valeria Mercurio, Monica di Kilograno e Pierpaolo de L’Edicola il Chiosco.

Comitato AIRC Vasto