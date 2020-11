'I Cioccolatini della Ricerca' per l'Airc: ecco dove acquistarli a Vasto

E' un periodo particolare quello che stiamo vivendo ma non perdiamo la speranza e soprattutto non dimentichiamoci dei più deboli, anzi con un semplice gesto possiamo fare sentire la nostra vicinanza in questo periodo di distanza.

Come da disposizioni Dpcm, i volontari vastesi dell’Airc, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, non potranno essere presenti in piazza, ma potrete acquistare ugualmente i cioccolatini Lindt e contribuire alla ricerca prenotandoli qui: https://prenotaora.net/attivita/airc-vasto/.

Provvederemo a consegnarli direttamente a casa tua!

Inoltre, sarà possibile acquistarli con una donazione di 10 euro nella giornata di sabato 7 novembre:

- presso la Pizzeria Kilograno a Vasto in via Giulio Cesare 67

- presso l’Edicola Il Chiosco di fronte la Chiesa Stella Maris a Vasto Marina

Il nostro contributo può fare la differenza nella lotta contro il cancro! Sosteniamo la ricerca per rendere il cancro sempre più curabile. A distanza, ma uniti sempre! Vi aspettiamo numerosi!