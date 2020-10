Comparto commercio e difficoltà, vicinanza della Pro Loco 'Città del Vasto'

La Pro Loco “Città del Vasto” A.p.s. che, tra i suoi tanti compiti, ha anche quello di collaborare ed interagire per sostenere l’economia delle attività commerciali e turistiche della nostra città, esprime tutta la solidarietà agli esercenti che in questi mesi difficili hanno dato grande prova di senso civico e sono stati costretti ad investimenti straordinari imposti dai decreti governativi relativi all’emergenza sanitaria.

Norme stringenti e protocolli di sicurezza che non sono neppure bastati per scongiurarne questa nuova situazione e che, ogni giorno di più, mettono in estrema difficoltà tutte le economie locali.

Auguriamo ai commercianti, agli operatori turistici e della ristorazione, ai gestori di strutture ed a tutte le attività dei pubblici esercizi del territorio che si sono impegnati a manifestare pacificamente in Piazza Rossetti per esprimere il loro diritto di impresa e di lavoro, di essere ascoltati per andare avanti e sopravvivere a questa emergenza che sta mettendo tanti in ginocchio. Solo restando uniti, si può trovare la forza di superare questo periodo di estrema difficoltà e di confusione. A tutti loro, è doveroso rivolgere il nostro ringraziamento per la grande disponibilità che sino ad oggi hanno dimostrato quotidianamente nei confronti dei cittadini.

La Pro Loco “Città del Vasto” A.p.s., oltre ad essere loro vicina, si mette a disposizione per una fattiva e concreta collaborazione che, ci auspichiamo, possa essere utile per la ripresa dell’economia e dello sviluppo della nostra città.