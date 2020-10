Mariella Alessandrini confermata presidente de “La Conchiglia Onlus”

Il 20 ottobre scorso, l’assemblea dei soci del sodalizio “La Conchiglia Onlus”, ha svolto l’assemblea annuale e rinnovato le cariche sociali, dopo aver approvato il resoconto dell’anno precedente e approvato il relativo bilancio.

Unanime apprezzamento è stato rivolto al direttivo e a Maria Nicoletta Alessandrini, ovunque conosciuta come “Mariella”, per il lavoro svolto dall’associazione su più fronti, soprattutto durante un periodo di preoccupazione planetaria, dove non è mancato il calore umano e materiale nei confronti dei soci e di quanti hanno incrociato in vario modo la realtà della Conchiglia Onlus.

Ecco le nuove cariche sociali decise dall’assemblea: Maria Nicoletta (Mariella) Alessandrini, presidente; Edy Biasone, vice presidente; Chiara Mastrovincenzo, segretaria; Marianicola Zaccardi, tesoriere; Elvia Martelli, consigliera, con delega al coordinamento e pubbliche relazioni; Candida Pietroniro, consigliera, con delega al coordinamento e pubbliche relazioni; Stefano Suriani, consigliere, addetto stampa. L’assemblea dei soci ha altresì eletto Franca Scipioni, Lina Santilli e Stefano Antenucci revisori dei conti.

L’Addetto Stampa, Stefano Suriani