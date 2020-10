Protezione Civile, cresce il Coordinamento del Vastese

Continua senza sosta la crescita del Coordinamento di Protezione Civile del Vastese.

Il sodalizio presieduto da Eustachio Frangione, coordinatore della Protezione Civile di Vasto, è stato creato nel 2016 al fine di unire e meglio organizzare i vari gruppi di Protezione Civile e Sanitari presenti sul territorio Vastese.

Partito inizialmente con 11 gruppi, allo stesso se ne sono aggiunti altri 6 con vari settori di intervento e altre 3 sono in procinto di iscriversi oltre ad una azienda che metterà a disposizione droni in caso di urgenze o ricerche dispersi.

Il Coordinamento, in occasione del passaggio del Giro d’Italia ha toccato il suo picco massimo sia in termini di numero di volontari schierati sul territorio che di efficienza del servizio. Erano infatti operativi ben 110 volontari nella tratta Vasto, Casalbordino e Torino di Sangro tra logistica, sanitario e telecomunicazioni con squadre in auto, in moto, in bici e 2 ambulanze della Croce Rossa Italiana di Vasto. Un numero mai raggiunto sin ora perfettamente coordinato dal direttivo operativo dalle 5 del mattino sotto le puntuali disposizioni del Dirigente del Commissariato di Vasto, il Dott. Fabio Capaldo. Lo stesso, dopo aver espresso parole di elogio nei confronti del piccolo esercito di volontari, ha predisposto delle lettere di compiacimento indirizzate al Coordinamento e alle singole Organizzazioni intervenute.

Una gran bella realtà per il Vastese nata dalla voglia di unire le forze per offrire un servizio sempre più puntuale ed efficiente alla collettività.