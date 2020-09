Dona all'Arda di Vasto l'equivalente dei regali per il suo 80° compleanno, il 'grazie' dell'associazione

Il signor Francesco Bosco, nato a Casalbordino il 26-08-1940 e residente in Canada, in vacanza a Vasto, città natale della compianta moglie Rosalinda, ha voluto festeggiare il suo 80° compleanno offrendo un ricco pranzo a parenti e amici e donando all’A.R.D.A. (Associazione Regionale Down Abruzzo) Onlus di Vasto i soldi ricevuti in regalo.

Un grande gesto di concreta solidarietà, condiviso e apprezzato anche dai commensali.

Per quanto sopra il presidente Giuliano Giammichele ha dichiarato: "L’A.R.D.A. il 02.09.2020 ha ricevuto l’accredito della somma di euro 2.100,00 versata tramite bonifico bancario il 31.08.2020; che il nome di Francesco Bosco dal 02.09.2020 è stato inserito nel registro degli amici/benefattori dell’A.R.D.A; che la preziosa donazione sarà spesa per la realizzazione di una delle tante opere che l’Associazione sta realizzando in un polivalente centro residenziale e diurno in Contrada San Lorenzo di Vasto. Sulla stessa opera sarà apposta una targa con la scritta “Realizzata con il contributo di Francesco Bosco, residente in Canada”.

L’associazione, per il preziosissimo contributo, ringrazia di vero di cuore il Signor Francesco, ma anche il cognato Luigi Regia Corte e famiglia e tutti i parenti e amici che hanno partecipato ai festeggiamenti.

Al benefattore, che ripartirà alla volta del Canada il giorno 18 c.m., tutta l’Arda formula cordialissimi saluti, buon viaggio e buona salute".

Il presidente e legale rappresentante Giuliano Giammichele