"L'Altra Vasto": il nuovo percorso di Madrecultura

Anche questa edizione, la terza, della passeggiata a piedi di Madrecultura,"L'Altra Vasto", ha avuto un buon riscontro di pubblico.

Le parole del presidente Gianluca Casciato:

"Purtroppo le restrizioni "Anticovid-19" non ci hanno permesso di poter accogliere molti partecipanti e molte sono state le limitazioni riguardanti i luoghi toccati.

Siamo felici che, seppur tra mille difficoltà organizzative, siamo riusciti a dare continuità alla passeggiata che sta diventando un evento abituale dell'estate vastese.

Lo scopo di queste camminate, tra gli altri, é quello di riannodare i fili della memoria collettiva per tramandare alle generazioni future il senso di appartenenza ad una comunità.

È importante sapere chi ha abitato i luoghi che stiamo vivendo adesso, per capire come si è formata nei secoli l'attuale identità locale.

Cultura, ambiente, turismo, economia sono fattori che se ben sapientemente amalgamati, possono dare tanto alla nostra comunità.

Si replica mercoledì 19 agosto con prenotazioni aperte qualche giorno prima.

Un grazie sentito ai nostri volontari, alla guida Antonio D'Angiò e a tutti i partecipanti".