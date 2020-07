Lions New Century Vasto, impegno per la realizzazione di uno studio odontoiatrico nel villaggio di Wolisso

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

I Lions New Century di Vasto muovono i primi passi per allestire uno studio odontoiatrico attrezzato a Wolisso in Etiopia.

L'altrp giorno alcuni soci e il nuovo presidente Gianni Cialone hanno provveduto alle prime attrezzature odontoiatriche per la realizzazione di questa nuova missione.