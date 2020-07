Ricerca di nuovi cantori e collaboratori: in campo la Corale Warm Up

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L'Associazione culturale "Warm Up", pronta per una nuova stagione ricca di progetti artistici e musicali, cerca bambini dai 7 anni in su.

Posizioni aperte per voci sia maschili che femminili, nonché per compositori, arrangiatori, musicisti e fonici.

Per informazioni: 347 5399335 - email a.bronzol@tin.it