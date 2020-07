"Volontariato risorsa preziosa": riconoscimenti a Protezione Civile e Croce Rossa

Attestati di benemerenza al Gruppo comunale della Protezione Civile e alla sezione cittadina della Croce Rossa. Ieri la cerimonia di consegna nell'Aula consiliare 'Giuseppe Vennitti' del Comune di Vasto.

Segno di riconoscenza dell'istituzione comunale nei confronti dei tanti volontari che si sono prodigati, con impegno e passione per il servizio, nella gestione dell'emergenza Covid.

"Protezione Civile e Croce Rossa sono una forza silenziosa e indispensabile per il nostro territorio - ha detto il sindaco Francesco Menna -. Ancona una volta abbiamo visto durante l'emergenza l'opera dei volontari e abbiamo compreso la loro preziosità anche in un contesto completamente diverso come è stato quello della pandemia".