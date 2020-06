Vasto Marina più pulita e decorosa: Consorzio in azione e ragazzi all'opera

Attività concreta nell'ambito della campagna educativa "Aiutaci a tenere pulita la tua città" promossa dal Consorzio Vivere Vasto Marina con il patrocinio del Comune di Vasto.

Da ieri sera, per ogni sabato, nel tratto centrale di viale Dalmazia, al centro della riviera, dove sono presenti numerosi locali, gli esercenti hanno assunto dei ragazzi, inseriti in un percorso di integrazione con la Cooperativa Matrix, per sensibilizzare e chiedere collaborazione nell'evitare di abbandonare rifiuti nell'area della passeggiata e del lungomare nei pressi.

"Questi ragazzi - spiega Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio - saranno presenti dalle 11 alle 4 al fine di rendere Vasto Marina più pulita e decorosa. Chiediamo ai ragazzi che popolano e rallegrano le notti vastesi, e che ringraziamo perché scelgono di passarla con/da noi, di collaborare tutti per una Vasto Marina più pulita. I ragazzi saranno riconoscibili perché indosseranno una t-shirt bianca con il logo del nostro consorzio e muniti di guanti e buste raccoglieranno i rifiuti ed inviteranno i presenti a gettarli negli appositi contenitori".