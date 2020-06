'Giornata del Donatore di Sangue', il 'grazie' dell'Avis Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Quest'anno il Codiv-19 ci ha impedito di poter realizzare le manifestazioni che avevamo programmato per questi giorni, ma non potevamo far passare questa data senza darle un tocco di solennità.

Un grazie a tutti i donatori dell'Avis Vasto e di tutte le Avis che giornalmente donano il loro prezioso contributo a favore di chi ne ha bisogno e di chi soffre.

Un grazie particolare ai nostri ciclo-donatori del Ciclo Club Vasto che sono venuti a donare tutti in 'volata'.

Grazie di cuore di nuovo a tutti".

Avis Comunale Vasto