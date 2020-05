Mascherine in dono alle associazioni pro disabili

Nella Sala del Gonfalone del Comune, i beneficiari del progetto SIPROIMI di Vasto hanno consegnato al sindaco Francesco Menna un quantitativo di 150 mascherine, da loro realizzate, che verranno consegnate alle associazioni cittadine che si occupano di disabili.

Le mascherine sono state confezionate durante il lockdown, all’interno delle strutture gestite dalla cooperativa Pianeti Diversi-Consorzio Matrix, insieme all’arteterapeuta Valentina Di Petta e agli operatori che quotidianamente operano coi beneficiari per accompagnarli nel loro percorso di integrazione.

A consegnare le mascherine sono stati Ali Jallow e Joy Kelly insieme al responsabile del progetto Siproimi Alfonso Damiano, a Valentina Di Petta e Stefano Lanzano, insegnante di italiano nelle strutture.

"A Vasto il progetto Siproimi ha prodotto risultati impensabili e ha dato vita ad una collaborazione che è ricchezza per tutta la nostra comunità - ha dichiarato il sindaco Menna-. In questi anni sono stati diversi i progetti realizzati con i ragazzi ospiti delle strutture di accoglienza a favore della comunità: i “Nostri Barconi”, “Voci senza frontiere”, “Un’estate a colori” sulle spiagge a cui si aggiunge la manutenzione del verde e tanto altro.”

"Questa esperienza ha permesso ai beneficiari di restituire un po’ dell'aiuto ricevuto dall’Unione Europea in termini di accoglienza”, ha aggiunto il responsabile Alfonso Damiano.

Per Valentina Di Petta quello del lockdown è stato un "periodo utile per arricchire un tempo apparentemente vuoto e per accrescere la motivazione per aiutare gli altri".

"Sono molto contento - ha detto Alì Jallow - è un giorno di rinascita per me, perché in questo periodo difficile mi sono sentito molto utile per aiutare la comunità".

Joy Kelly ha concluso: "In questo momento anche io ho voluto restituire l'aiuto che mi è stato dato dalla comunità che mi ha accolto".

Oltre al dono delle mascherine, il Consorzio Matrix, in collaborazione con la società di pulizia e sanificazione Pienile srl, provvederà a sanificare gratuitamente i locali del Comando Polizia Locale.