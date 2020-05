Dal 'tesoretto' dell'ex Complesso bandistico di Celenza sul Trigno fondi per l'Ospedale 'San Pio'

Un ecografo con sonda per emergenza, acquistato dall’ex Complesso Bandistico “G. De Aloysio” di Celenza sul Trigno, è stato consegnato al reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Vasto.

"Quel 'tesoretto' conservato dal 1984, anno di cessazione dell’attività del complesso bandistico, per volontà di tutti - scrive Rodrigo Cieri -, è stato utilizzato per potenziare la prestazione sanitaria dell’O.C. di Vasto in accordo con il medico anestesista Walter Di Laudo, che è anche sindaco di Celenza. L’emergenza Covid-19 ha chiamato anche noi a fare la nostra parte; non ci siamo tirati indietro.

Dato che il Complesso bandistico “G. De Aloysio” è stato un evento musicale spettacolare ed educativo che ha dato lustro al paese e da tutti viene ricordato con un pizzico di emozione - conclude Cieri -, quale ex capobanda artistico, colgo questa occasione per ringraziare e salutare con un abbraccio affettuoso gli iscritti del 1978, anno di inizio delle prestazioni, con un pensiero a chi non è più".

IL GRAZIE DEL DOTT. DI LAUDO - Desidero ringraziare a nome mio, del Direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione e di tutto il

personale, il prof. Rodrigo Cieri e tutti i componenti dell’ex Complesso bandistico “De Aloysio”di Celenza sul Trigno per aver voluto donare al Blocco Operatorio dell’Ospedale di Vasto un ecografo portatile e un monitor multiparametrico in occasione di questa emergenza sanitaria che, oltre a innumerevoli dispiaceri, ha evidenziato tanta lodevole solidarietà con donazioni preziosissime di DPI e di apparecchi medicali.

Questa donazione, oltre al valore materiale di tutto rispetto (circa settemila euro il valore commerciale dei presidi sanitari donati), rappresenta un gesto genuino di altruismo e solidarietà che abbiamo il dovere di valorizzare attraverso sentimenti di stima e di ringraziamento per valori che sono fondanti in una società che auspica il benessere fisico e materiale dei suoi cittadini. Spero che esempi come questo possano contribuire alla crescita morale e civile della nostra società moderna e illuminare le menti dei giovani per la costruzione di un futuro migliore.