'Un Buco nel Tetto' e sostegno al 'San Pio': 10.254 'grazie di cuore'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Riceviamo e pubblichiamo da Luciana Salvatorelli e Roberto Colanzi dell'associazione 'Un Buco nel Tetto' di Vasto.

"10.254 grazie di cuore dall'associazione 'Un Buco nel Tetto' che ha concluso il progetto 'Adotta una mascherina o un ausilio per l'Ospedale San Pio di Vasto'.

Con tutte le donazioni ricevute abbiamo comprato e consegnato:

720 mascherine ffpp2/k95

400 mascherine chirurgiche

150 tute

3.000 guanti

2.000 copri scarpe

100 calzari

E abbiamo contribuito all'acquisto di un respiratore per il Reparto di Rianimazione

Insieme a: Rotary di Vasto, Asd Torrebruna, Adrilog, Avi Associazione Alzheimer. 10.254 grazie per la fiducia. Ringraziamo per la donazione la squadra di fantacalcio di Casalbordino Fanta Cartoons League e la squadra di calcio di Celenza sul Trigno. E grazie a tutti gli amici di Vasto che ci hanno sostenuto ed aiutato per questo progetto d'amore.

E per averci donato le tre F: Fiducia, Forza, Fede.

Da soli possiamo fare così poco, insieme possiamo fare così tanto.

Grazie a tutti e... basta poco per donare tanto.

Continuate a sostenerci con il 5 per mille CF 92029870695. La nostra solidarietà a km zero".