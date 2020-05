I negozianti e il 18 Maggio 2020: "Pronti ad accogliervi nelle nostre attività"

Il "18 Maggio 2020", questa data passerà alla storia...

La stiamo desiderando, la stiamo immaginando, la stiamo aspettando...

E mentre si avvicina, noi tutti del Consorzio Vasto in Centro ci stiamo preparando per tornare ad accogliervi nelle nostre attività, in totale sicurezza e nel rispetto scrupoloso di tutti i protocolli vigenti in tema di igiene e salubrità degli ambienti.

Questa data la dedichiamo soprattutto a tutti coloro che hanno voglia di riprendersi la Città, a tutti coloro che hanno voglia di tornare a guardare negli occhi i loro negozianti di fiducia, a tutti coloro che vogliono tornare a fare i loro acquisti vivendone l'esperienza completa.

Noi ci faremo trovare pronti per ricominciare da dove ci eravamo lasciati, nei negozi di sempre e subito con tantissime offerte e promozioni.

Per essere accanto ai nostri clienti sin dall'inizio e ritrovare insieme a loro la fiducia nel futuro.

Il Presidente Marco Corvino